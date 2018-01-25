Моуринью заявил, что видит Роналду только в «Реале»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал слухи о возможном возвращении в клуб португальского форварда Криштиану Роналду, выступающего за мадридский «Реал».

«Реал» в кризисе, у команды плохие результаты. Но это клуб, в котором я работал три года, он мне небезразличен. Думаю, я должен быть последним, кто будет подливать масло в огонь. Чтобы немного потушить огонь водой, я скажу, что Криштиану — тот игрок, которого хочет каждый тренер и каждый клуб, но только один тренер и один клуб могут иметь, — Зинедин Зидан и «Реал». Таково моё ощущение», — приводит слова Моуринью пресс-служба команды.

Ранее сообщалось, что Моуринью продлил контракт с «Манчестер Юнайтед».

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