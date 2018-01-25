Моуринью продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании нового соглашения с португальским специалистом Жозе Моуринью.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с тренером рассчитан до 2020 года с возможностью продления ещё на год.

Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2016 году, его предыдущее соглашение с клубом было рассчитано до лета 2019 года.

Ранее стало известно, что бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл возглавил женскую сборную Англии по футболу.