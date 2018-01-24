Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Невилл возглавил женскую сборную Англии по футболу

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Фил Невилл был назначен главным тренером женской национальной команды страны.

Об этом сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации (FA).

Контракт со специалистом рассчитан до окончания следующего чемпионата Европы, который состоится в 2021 году.

Ранее Невилл входил в тренерские штабы МЮ и испанской «Валенсии», а также молодёжной сборной Англии.

Ранее сообщалось, что Невилл проявлял интерес к работе в «Эвертоне» после того, как клуб отправил в отставку голландского тренера Рональда Кумана.

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