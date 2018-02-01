Лыжник Устюгов признался, что «почти опустил руки»

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Российский лыжник Сергей Устюгов обратился к спортсменам, которые были оправданы решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).

«Добро всегда побеждает зло. Эмоции переполняют меня. Я восхищаюсь всеми ребятами, сумевшими пройти через всё это. Я был свидетелем, как они сражались, тренировались, пытались мотивировать себя на результат, когда шансы на справедливость таяли с каждым днём, когда от них мало что зависело, когда оставалось только надеяться и верить!!! За эту неделю я сам оказался в их положении, честно вам скажу, я почти опустил руки, но сегодня благодаря ребятам я понял, что надо бороться до конца», — написал Устюгов в Instagram.

Международный олимпийский комитет (МОК) отказал в приглашении Сергея Устюгова на ОИ-2018 в Пхёнчхане.

Ранее Устюгов написал письмо в МОК.

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