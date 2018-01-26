Лыжник Устюгов написал письмо в МОК
Российский лыжник Сергей Устюгов написал письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой объяснить причину недопуска к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.
Аналогичные письма были также направлены в МОК биатлонистом Антоном Шипулиным и конькобежцем Виктором Аном.
Ранее стало известно, как в сети отреагировали на открытое письмо конькобежца Ана президенту МОК Томасу Баху.
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