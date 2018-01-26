Лыжник Устюгов написал письмо в МОК

Российский лыжник Сергей Устюгов написал письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой объяснить причину недопуска к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.

Аналогичные письма были также направлены в МОК биатлонистом Антоном Шипулиным и конькобежцем Виктором Аном.

Ранее стало известно, как в сети отреагировали на открытое письмо конькобежца Ана президенту МОК Томасу Баху.