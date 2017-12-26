Глава СБР сообщил, что IBU ещё не принял решение по Глазыриной

Дисциплинарная комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) ещё не приняла решение по вопросу отстранённой от соревнований Екатерины Глазыриной.

Об этом «Р-Спорту» сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Кравцов.

10 февраля Глазырина была временно отстранена от соревнований на основании материалов второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

Ранее сообщалось, что биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых подали в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляции на отстранение от ОИ-2018.