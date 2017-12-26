Глава СБР сообщил, что IBU ещё не принял решение по Глазыриной

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Дисциплинарная комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) ещё не приняла решение по вопросу отстранённой от соревнований Екатерины Глазыриной.

Об этом «Р-Спорту» сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Кравцов.

10 февраля Глазырина была временно отстранена от соревнований на основании материалов второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

Ранее сообщалось, что биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых подали в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляции на отстранение от ОИ-2018.

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