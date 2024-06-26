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Международная боксёрская организация не планирует вводить санкции в отношении россиян

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В Международной боксёрской организации (IBO) сообщили, что не планируют вводить санкции в отношении российских спортсменов.
Международная боксёрская организация не планирует вводить санкции в отношении россиян
  • Gettyimages.ru

«IBO не планирует вводить санкции в отношении россиян. Это неконструктивно», — приводит сообщение организации ТАСС.

24 июня стало известно, что IBF сняла санкции с российских боксёров. Теперь российские боксёры смогут снова занимать позиции в топ-15 в мире по версии IBF. 25 июня появилась информация об аналогичном решении WBO.

Ранее сообщалось, что WBC не планирует снимать санкции с российских боксёров.

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