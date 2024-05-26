В «Оренбурге» объявили об автопродлении контракта с тренером Деограсией
«У него сработало автоматическое продление контракта после того, как он сохранил команду в РПЛ. На какой срок рассчитано соглашение, не могу сказать», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».
По итогам сезона оренбургская команда заняла 12-е место в турнирной таблице РПЛ, в 30 матчах набрав 31 очко. Таким образом, клуб сохранил прописку в высшей лиге, избежав попадания в стыки.
Ранее сообщалось, что определено расписание стыковых матчей между клубами РПЛ и Первой лиги.