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В «Оренбурге» объявили об автопродлении контракта с тренером Деограсией

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем главного тренера команды Давида Деограсии.

«У него сработало автоматическое продление контракта после того, как он сохранил команду в РПЛ. На какой срок рассчитано соглашение, не могу сказать», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

По итогам сезона оренбургская команда заняла 12-е место в турнирной таблице РПЛ, в 30 матчах набрав 31 очко. Таким образом, клуб сохранил прописку в высшей лиге, избежав попадания в стыки.

Ранее сообщалось, что определено расписание стыковых матчей между клубами РПЛ и Первой лиги.

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