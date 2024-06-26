Бюджет России может получить 181 млрд рублей от повышения НДФЛ для богатых

Министерство финансов прогнозирует рост объёма поступлений в бюджет от повышенной ставки НДФЛ для богатых граждан по итогам текущего года до 181 млрд рублей.

Об этом ведомство сообщило в своём Telegram.

Уточняется, что в 2021 году доходы по этой статье составили 82,7 млрд рулей, в 2022 году — 141,8 млрд рублей, в 2023 году — 160,4 млрд рублей и более 56 млрд рублей за пять месяцев нынешнего года.

Отчисления направляются в федеральный бюджет, а затем в виде грантов перечисляются созданному по поручению президента России Владимира Путина фонду «Круг добра», который помогает детям со сложными, редкими заболеваниями.

Соответствующий налог взимается с доходов выше 5 млн рублей в год.

Ранее «Известия» писали, что в ФНС заявили о росте поступлений в бюджет России от налога на богатых в 1,5 раза.