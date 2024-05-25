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Нурмагомедов: хочу, чтобы во втором или третьем раунде Махачев удосрочил Порье

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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о бое россиянина Ислама Махачева с американцем Дастином Порье.

«Мы с большим уважением относимся к Дастину. Но 1 июня он наш соперник. У нас есть чётко выработанный план на бой, и я думаю, что Ислам будет следовать ему. Очень хочу, чтобы во втором или третьем раунде Ислам его удосрочил», — сказал Нурмагомедов в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, что поединок между спортсменами пройдёт на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. 

На счету 35-летнего Порье 30 побед и восемь поражений за карьеру в смешанных единоборствах. В активе Махачева 25 побед при одном поражении.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов может стать секундантом Махачева в бою с Порье.

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