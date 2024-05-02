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Соболев: хочу сыграть в «Лужниках» при 80 тысячах красно-белых болельщиков

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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о целях команды в Кубке России по футболу.
Соболев: хочу сыграть в «Лужниках» при 80 тысячах красно-белых болельщиков
  • РИА Новости

«Я хочу сыграть в «Лужниках» при 80 или 70 тыс. красно-белых болельщиков. И мне кажется, это мечта любого футболиста. Поэтому осталась, можно сказать, одна игра до финала», — цитирует Соболева пресс-служба клуба.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Динамо» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов. Игра завершилась со счётом 2:0.

Таким образом, команда вышла в финал Пути регионов. Соперник по решающему матчу определится в противостоянии между «Ростовом» и «Балтикой».

Ранее сообщалось, что Соболев забил пятый гол в ворота «Динамо» в этом сезоне.

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