Соболев: хочу сыграть в «Лужниках» при 80 тысячах красно-белых болельщиков

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о целях команды в Кубке России по футболу.

«Я хочу сыграть в «Лужниках» при 80 или 70 тыс. красно-белых болельщиков. И мне кажется, это мечта любого футболиста. Поэтому осталась, можно сказать, одна игра до финала», — цитирует Соболева пресс-служба клуба.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Динамо» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов. Игра завершилась со счётом 2:0.

Таким образом, команда вышла в финал Пути регионов. Соперник по решающему матчу определится в противостоянии между «Ростовом» и «Балтикой».

Ранее сообщалось, что Соболев забил пятый гол в ворота «Динамо» в этом сезоне.