Алаев: нужно иметь возможность не дать футболистам с судимостью играть в РПЛ
- РИА Новости
«Если у человека есть судимость, нам нужно иметь инструмент, возможность не дать ему играть в лиге. Этот инструмент нужно разрабатывать совместно с РФС», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».
В продолжение темы он также заявил, что не следит за судьбой нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
«В текущем сезоне изменений в регламенте не будет, а на следующий сезон подумаем, как такие случаи учесть».
Суд Амстердама в феврале признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.
Ранее сообщалось, что Промеса разыскивают российские судебные приставы из-за неуплаты налогов.