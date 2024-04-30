Алаев: нужно иметь возможность не дать футболистам с судимостью играть в РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о судьбе футболистов с судимостью в лиге.

«Если у человека есть судимость, нам нужно иметь инструмент, возможность не дать ему играть в лиге. Этот инструмент нужно разрабатывать совместно с РФС», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

В продолжение темы он также заявил, что не следит за судьбой нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«В текущем сезоне изменений в регламенте не будет, а на следующий сезон подумаем, как такие случаи учесть».

Суд Амстердама в феврале признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.

Ранее сообщалось, что Промеса разыскивают российские судебные приставы из-за неуплаты налогов.