Полпред Якушев заявил о важности своевременного информирования о паводках

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев призвал власти Ханты-Мансийского автономного округа своевременно информировать население о паводках.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт полпреда.

«Уже сейчас надо начинать подомовые обходы, оповещать граждан о предстоящей стихии и предлагать варианты необходимой помощи в случае эвакуации», — заявил Якушев.

Как отметил чиновник, паводок в 2024 году непредсказуем и вода приходит в посёлки, до которых в прошлые годы паводок не доходил.

Ранее сообщалось, что в Нефтеюганском районе ХМАО введён режим повышенной готовности из-за роста уровня воды в ближайших реках.