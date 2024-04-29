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Тарасова: когда Россию допустят, то будем знать, где мы

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возвращении России на международные соревнования.
Тарасова: когда Россию допустят, то будем знать, где мы
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Когда Россию допустят, то будем знать, где мы. Сейчас очень трудно оценивать уровень спорта. А так, Россия всегда была спортивной страной и остаётся такой», — цитирует Тарасову Sport24.

9 октября 2023 года Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее гендиректор ISU Колин Смит рассказал о потенциале фигурного катания в сравнении с футболом.

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