Тарасова: когда Россию допустят, то будем знать, где мы

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возвращении России на международные соревнования.

«Когда Россию допустят, то будем знать, где мы. Сейчас очень трудно оценивать уровень спорта. А так, Россия всегда была спортивной страной и остаётся такой», — цитирует Тарасову Sport24.

9 октября 2023 года Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее гендиректор ISU Колин Смит рассказал о потенциале фигурного катания в сравнении с футболом.