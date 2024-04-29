Гендиректор ISU: между миром фигурного катания и миром футбола не так много отличий

Гендиректор Международного союза конькобежцев (ISU) Колин Смит рассказал о потенциале фигурного катания в сравнении с футболом.

«На самом деле, между миром фигурного катания и миром футбола не так много отличий. Спорт сегодня — это часть развлекательного бизнеса, он тоже даёт людям возможность получить классные впечатления», — сказал Смит Sports.ru

Функционер отметил, что футбол способен вдохновлять сотни миллионов людей по всему земному шару, однако он верит, что и фигурное катание способно на это.

«На данном этапе наша главная цель — аншлаги на каждом турнире. И чтобы эти аншлаги были на действительно больших аренах, а не на крохотных катках. Задача амбициозная, но я знаю, что у фигурного катания есть для этого потенциал», — добавил он.

При этом, по словам Смита, волшебной кнопки не существует и потенциально заполненные арены — это плоды кропотливой работы ISU совместно со спортсменами, федерациями и оргкомитетами турниров.

Ранее фигуристы сборной США получили шоколадные золотые медали за Олимпиаду 2022 года.