Ротенберг считает, что Овечкину будет непросто побить рекорд Гретцки в следующем сезоне

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказал мнение, когда нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Саше хочется пожелать в первую очередь здоровья, чтобы он хорошо подготовился к следующему сезону. Я уверен, что в следующем сезоне побить рекорд Гретцки будет непросто, но если возьмём два сезона, то точно побьём», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

В нынешней регулярке Овечкин провёл за «Вашингтон» 80 матчей и набрал 65 (31 + 34) очков по системе «гол + пас».

В активе россиянина 853 шайбы в регулярных чемпионатах в истории НХЛ. Он сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов до 41 гола.

Ранее главный тренер «Вашингтона» заступился за Овечкина после провала в плей-офф НХЛ.