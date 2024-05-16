Депутат Водолацкий: в Часовом Яре находятся самые мотивированные военные ВСУ
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«Подразделения, которые там находятся, — это одни из элитных подразделений спецназа Украины, они сдаются в плен только в самый последний момент, когда уже понимают, что сейчас будет смерть или нужно сдаваться», — сказал депутат РИА Новости.
По информации парламентария, бои идут на окраинах Часова Яра.
Экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» ивановских десантников ранее уничтожили опорные пункты украинских войск на подступах к Часову Яру.