Депутат Водолацкий: в Часовом Яре находятся самые мотивированные военные ВСУ

В Часовом Яре (ДНР) находятся самые мотивированные подразделения ВСУ, которые сдаются в плен только в самый последний момент, сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Подразделения, которые там находятся, — это одни из элитных подразделений спецназа Украины, они сдаются в плен только в самый последний момент, когда уже понимают, что сейчас будет смерть или нужно сдаваться», — сказал депутат РИА Новости.

По информации парламентария, бои идут на окраинах Часова Яра.

Экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» ивановских десантников ранее уничтожили опорные пункты украинских войск на подступах к Часову Яру.