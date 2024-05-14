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МО: десантники «Солнцепёком» уничтожили опорные пункты ВСУ Часова Яра

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Экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» ивановских десантников уничтожили опорные пункты украинских войск на подступах к Часову Яру.

Об этом сообщает Минобороны России.

«Экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» ивановских десантников уничтожили укреплённые опорные пункты ВСУ с пехотой на подступах к Часову Яру», — сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что работа огнемётных систем позволила штурмовым группам десантников с минимальными потерями занять опорные пункты ВС Украины и произвести их зачистку.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с оптимизмом смотрит на продвижение ВС России в направлении Часова Яра.

Глава подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин отметил, что российская армия ворвётся в центральную часть Украины, если им удастся взять Часов Яр.

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