Экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» ивановских десантников уничтожили опорные пункты украинских войск на подступах к Часову Яру.

Об этом сообщает Минобороны России.

«Экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» ивановских десантников уничтожили укреплённые опорные пункты ВСУ с пехотой на подступах к Часову Яру», — сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что работа огнемётных систем позволила штурмовым группам десантников с минимальными потерями занять опорные пункты ВС Украины и произвести их зачистку.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с оптимизмом смотрит на продвижение ВС России в направлении Часова Яра.

Глава подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин отметил, что российская армия ворвётся в центральную часть Украины, если им удастся взять Часов Яр.