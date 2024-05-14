МО: десантники «Солнцепёком» уничтожили опорные пункты ВСУ Часова Яра
Об этом сообщает Минобороны России.
«Экипажи тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» ивановских десантников уничтожили укреплённые опорные пункты ВСУ с пехотой на подступах к Часову Яру», — сказано в заявлении ведомства.
Отмечается, что работа огнемётных систем позволила штурмовым группам десантников с минимальными потерями занять опорные пункты ВС Украины и произвести их зачистку.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с оптимизмом смотрит на продвижение ВС России в направлении Часова Яра.
Глава подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин отметил, что российская армия ворвётся в центральную часть Украины, если им удастся взять Часов Яр.