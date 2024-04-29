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Царукян — о жизни в Америке: едет крыша и тянет домой

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян рассказал, как чувствует себя во время проживания в Соединённых Штатах Америки.
Царукян — о жизни в Америке: едет крыша и тянет домой
  • Gettyimages.ru
  • © Cooper Neill

«Мне нравится жизнь в Америке, но чего-то не хватает. Тянет домой. Там мама, папа, родственники. Но ещё чего-то не хватает! В Лос-Анджелесе я себя хорошо чувствую, здесь я как дома. А вот в Майами — 2 месяца, и у меня крыша едет. Хочется куда-то уехать», — заявил Царукян в интервью Main Event Podcast.

Также боец добавил, что подобные ощущения испытывает не только в Майами, но и во множестве других городов США.

Царукян провёл 25 боёв в ММА, в которых 22 раза одерживал победу. Он является первым номером рейтинга бойцов UFC в лёгком весе.

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