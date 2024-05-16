Борисов: Россия открыта к привлечению стран в проект создания РОС

Глава российской госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что Россия открыта к привлечению стран в проект создания Российской орбитальной станции (РОС).

Как напомнил Борисов, в России уже давно принято решение о полномасштабном развёртывании работы РОС.

«Мы этот проект не хотим замыкать чисто для национального [использования] и приглашаем все дружественные страны участвовать в нём», — цитирует его ТАСС.

Также он добавил, что у Китая уже создана своя станция.

Отдельно Борисов подчеркнул, что российская сторона в рамках создания РОС не отказывается и от сотрудничества с США.

«Мы их [американцев] приглашаем, пожалуйста... Поэтому мы не закрываем эту дверь», — отметил он.

Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалёв заявил, что Россия будет использовать МКС до 2028 года.