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Борисов: Россия открыта к привлечению стран в проект создания РОС

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Глава российской госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что Россия открыта к привлечению стран в проект создания Российской орбитальной станции (РОС).
Борисов: Россия открыта к привлечению стран в проект создания РОС
  • © РИА Новости / Сергей Бобылев

Как напомнил Борисов, в России уже давно принято решение о полномасштабном развёртывании работы РОС.

«Мы этот проект не хотим замыкать чисто для национального [использования] и приглашаем все дружественные страны участвовать в нём», — цитирует его ТАСС.

Также он добавил, что у Китая уже создана своя станция.

Отдельно Борисов подчеркнул, что российская сторона в рамках создания РОС не отказывается и от сотрудничества с США.

«Мы их [американцев] приглашаем, пожалуйста... Поэтому мы не закрываем эту дверь», — отметил он.

Ранее исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалёв заявил, что Россия будет использовать МКС до 2028 года.

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