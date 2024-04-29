Махачев: я смогу легко победить Порье

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев поделился ожиданиями от поединка с американцем Дастином Порье.

«Единственная проблема Дастина — в его стиле. Его слабые места — борьба и грэпплинг. У меня есть ключ к лёгкому бою. Думаю, если я буду следовать плану, то смогу легко победить его», — сказал Махачев TMZ.

Россиянин подерётся с Дастином Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года Махачев нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Дариуш заявил, что Махачев способен стать чемпионом UFC в двух категориях.