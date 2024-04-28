Сёмин — о борьбе за выживание в РПЛ: настоящий экстрим

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал борьбу за выживание в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Самое ожесточённое сражение развернулось как раз внизу турнирной таблицы. Там всё предельно ясно: две последние команды вылетают в Первую лигу. Дружины, расположившиеся на 13—14-м местах, играют в стыках за право остаться в элите. Вот это настоящий экстрим! И как раз коллективы, ведущие борьбу за выживание, иной раз творят чудеса и тормозят грандов», — сказал Сёмин RT.

Специалист также поделился мнением, почему именно у клубов из «подвала» турнирной таблицы возникли сложности.

«Сочи» уже отстал от конкурентов. Не понимаю, зачем зимой они затеяли очередную смену рулевого и пригласили Роберто Морено. Разве нужно в такой сложной ситуации менять тренера? Аналогичная ситуация в «Факеле», откуда ушёл Сергей Ташуев. Зато его место занял Игорь Черевченко. Он неоднократно выручал дружины, стоявшие на вылет. Возможно, данный шаг сработает и теперь», — добавил он.

Полностью интервью Сёмина читайте на сайте RT.

Ранее Сёмин поделился мнением о потенциальном назначении наставника самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина в московский «Спартак».