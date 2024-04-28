Сёмин: Осинькин здорово работает в «Крыльях Советов», но «Спартак» — другой уровень
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«Осинькин действительно здорово работает в Самаре. Посмотрите, какой результат он даёт там уже не первый год. Сколько классных футболистов воспитал и отпустил в коллективы более высокого класса. Но «Спартак» — немного другой уровень. Сложно сказать, удастся ли ему там себя проявить. А может, напротив, Игорь Витальевич добьётся с красно-белыми успеха», — заявил Сёмин RT.
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Ранее Сёмин предложил вернуть на пост главного тренера «Спартака» Романцева.