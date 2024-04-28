Сёмин: Осинькин здорово работает в «Крыльях Советов», но «Спартак» — другой уровень

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о потенциальном назначении наставника самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина в московский «Спартак».

«Осинькин действительно здорово работает в Самаре. Посмотрите, какой результат он даёт там уже не первый год. Сколько классных футболистов воспитал и отпустил в коллективы более высокого класса. Но «Спартак» — немного другой уровень. Сложно сказать, удастся ли ему там себя проявить. А может, напротив, Игорь Витальевич добьётся с красно-белыми успеха», — заявил Сёмин RT.

Полностью интервью Сёмина читайте на сайте RT.

Ранее Сёмин предложил вернуть на пост главного тренера «Спартака» Романцева.