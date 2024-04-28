RT в Telegram
Подпишись

Сёмин: Осинькин здорово работает в «Крыльях Советов», но «Спартак» — другой уровень

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о потенциальном назначении наставника самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина в московский «Спартак».
Сёмин: Осинькин здорово работает в «Крыльях Советов», но «Спартак» — другой уровень
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Осинькин действительно здорово работает в Самаре. Посмотрите, какой результат он даёт там уже не первый год. Сколько классных футболистов воспитал и отпустил в коллективы более высокого класса. Но «Спартак» — немного другой уровень. Сложно сказать, удастся ли ему там себя проявить. А может, напротив, Игорь Витальевич добьётся с красно-белыми успеха», — заявил Сёмин RT.

Полностью интервью Сёмина читайте на сайте RT.

Ранее Сёмин предложил вернуть на пост главного тренера «Спартака» Романцева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить