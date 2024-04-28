Сёмин предложил вернуть на пост главного тренера «Спартака» Романцева

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о потенциальных кандидатах на пост главного тренера московского «Спартака».

Сёмин ответил на вопрос, стоит ли оставить Владимира Слишковича во главе «Спартака», если команда сумеет завоевать медали в текущем сезоне.

«А Дмитрию Аленичеву следовало дать полноценный шанс? Это сделано почему-то не было. Он со своим штабом поработал сезон, подготовил команду к следующему и вскоре был уволен. Увы, руководство красно-белых допускало в последние годы чересчур много кадровых ошибок», — сказал Сёмин RT.

Он отметил, что в нынешней ситуации руководству «Спартака» следует взвешенно подойти к выбору нового наставника.

«Спартак» не имеет права постоянно биться за пятую позицию в РПЛ. Может, вернуть Олега Романцева? Он точно захочет. Думаю, с ним десятикратные чемпионы России опять примутся побеждать. В любом случае было бы интересно увидеть на этом месте спартаковца. И таких специалистов немало», — добавил он.

Полностью интервью Сёмина читайте на сайте RT.

Ранее Сёмин высказался о будущем Дзюбы в «Локомотиве».