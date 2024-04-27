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«Сочи» оштрафован на 90 тысяч рублей по итогам матча с «Ахматом»

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Сочи» на 90 тыс. рублей по итогам матча с «Ахматом» в 21-м туре.

По информации СЭ, клуб оштрафовали за опоздание главного тренера Роберто Морено на флеш-интервью, выход наставника за пределы технической зоны, позднее заполнение формы протокола матча и задержку начала матча.

Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Грозненский клуб поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России и покинул зону стыковых матчей. В активе команды 26 очков. Сочинцы продолжают занимать последнюю строчку (19 баллов).

Перед матчем тренер «Сочи» заявил, что 14 игроков и пять сотрудников отравились в Грозном. Команда с опозданием прибыла на стадион.

Ранее сообщалось, что в «Ахмате» готовы принять участие в расследовании отравления игроков «Сочи».

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