Захарова: политика Санду сопоставима с экспериментами Третьего рейха
Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«А что касается Санду, вы знаете, я думаю, что это ведь сопоставимо с экспериментами Третьего рейха. Вот только тогда и там так экспериментировали с национальностью людей, с их языком», — сказала дипломат.
Ранее сообщалось, что Санду, несмотря на закрытие в Молдавии десятков медиа, отрицает цензуру в стране.
В октябре прошлого года в Молдавии сообщили о блокировке доступа к сайтам более 20 российских СМИ.
Также глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что правящая партия Молдавии пытается разжечь межнациональную рознь.