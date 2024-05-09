Захарова: политика Санду сопоставима с экспериментами Третьего рейха

Политика президента Молдавии Майи Санду сопоставима с проводимыми Третьим рейхом экспериментами над национальностью и языком людей.

Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«А что касается Санду, вы знаете, я думаю, что это ведь сопоставимо с экспериментами Третьего рейха. Вот только тогда и там так экспериментировали с национальностью людей, с их языком», — сказала дипломат.

Ранее сообщалось, что Санду, несмотря на закрытие в Молдавии десятков медиа, отрицает цензуру в стране.

В октябре прошлого года в Молдавии сообщили о блокировке доступа к сайтам более 20 российских СМИ.

Также глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что правящая партия Молдавии пытается разжечь межнациональную рознь.