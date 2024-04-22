Гуцул: правящая партия Молдавии пытается разжечь межнациональную рознь
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«Пытаются нас разделить и столкнуть два народа (гагаузов и молдаван. — RT)... Разжигание идёт межнациональной розни», — отметила она.
По словам Гуцул, есть высказывания в отношении бюджета о том, что «гагаузы не выплачивают (налоги)».
Она отметила, что есть люди, которые увидят интервью президента Молдавии Майи Санду и подумают: да, а гагаузы — иждивенцы. И начинается конфликт.
Некоторые представители партии «Действие и солидарность» выходили с плакатами «Гагаузы — сепаратисты. Чемодан, вокзал, Россия», добавила глава Гагаузии.
Гуцул подчеркнула, что жители региона не сепаратисты, они лишь выступают за дружбу с Россией, чтобы иметь возможность поставлять свои товары.
Ранее она заявила, что не знает, чего ждать от молдавских властей по возвращении из Москвы.
21 апреля в Москве прошёл съезд оппозиционных депутатов из Молдавии, выступающих за добрососедские отношения с Россией и вступление в ЕАЭС.