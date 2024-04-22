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Гуцул: правящая партия Молдавии пытается разжечь межнациональную рознь

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Правящая молдавская партия PAS («Действие и солидарность») пытается разжечь межнациональную рознь в отношении гагаузов, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.
Гуцул: правящая партия Молдавии пытается разжечь межнациональную рознь
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Пытаются нас разделить и столкнуть два народа (гагаузов и молдаван. — RT)... Разжигание идёт межнациональной розни», — отметила она.

По словам Гуцул, есть высказывания в отношении бюджета о том, что «гагаузы не выплачивают (налоги)».

Она отметила, что есть люди, которые увидят интервью президента Молдавии Майи Санду и подумают: да, а гагаузы — иждивенцы. И начинается конфликт.

Некоторые представители партии «Действие и солидарность» выходили с плакатами «Гагаузы — сепаратисты. Чемодан, вокзал, Россия», добавила глава Гагаузии.

Гуцул подчеркнула, что жители региона не сепаратисты, они лишь выступают за дружбу с Россией, чтобы иметь возможность поставлять свои товары.

Ранее она заявила, что не знает, чего ждать от молдавских властей по возвращении из Москвы.

21 апреля в Москве прошёл съезд оппозиционных депутатов из Молдавии, выступающих за добрососедские отношения с Россией и вступление в ЕАЭС.

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