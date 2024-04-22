Гуцул заявила, что готова к любым сюрпризам от Кишинёва по возвращении из Москвы

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что не знает, чего ждать от молдавских властей по возвращении из Москвы.

Об этом пишет РИА Новости.

Она рассказала, что при вылете из Кишинёва у неё не возникло проблем, в отличие от коллег — их почти два часа «держали, допрашивали».

«Прилетать — это всегда с сюрпризом. Всегда с опасением ждём», — сказала Гуцул, отметив, что от PAS (партия «Действие и солидарность») можно всего ожидать, вплоть до задержания.

По её словам, после встречи с президентом России Владимиром Путиным в марте давление было колоссальное — возбуждаются новые уголовные дела.

«Поэтому мы каждый день — я имею в виду мы и моя семья — как на пороховой бочке», — сказала глава Гагаузии.

При этом Гуцул подчеркнула, что её не напугать.

21 апреля в Москве прошёл съезд оппозиционных депутатов из Молдавии, выступающих за добрососедские отношения с Россией и вступление в ЕАЭС.

Представители оппозиции Молдавии подписали в Москве соглашение о создании политического блока «Победа».