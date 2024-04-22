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Гуцул заявила, что готова к любым сюрпризам от Кишинёва по возвращении из Москвы

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что не знает, чего ждать от молдавских властей по возвращении из Москвы.
Гуцул заявила, что готова к любым сюрпризам от Кишинёва по возвращении из Москвы
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Она рассказала, что при вылете из Кишинёва у неё не возникло проблем, в отличие от коллег — их почти два часа «держали, допрашивали».

«Прилетать — это всегда с сюрпризом. Всегда с опасением ждём», — сказала Гуцул, отметив, что от PAS (партия «Действие и солидарность») можно всего ожидать, вплоть до задержания.

По её словам, после встречи с президентом России Владимиром Путиным в марте давление было колоссальное — возбуждаются новые уголовные дела.

«Поэтому мы каждый день — я имею в виду мы и моя семья — как на пороховой бочке», — сказала глава Гагаузии.

При этом Гуцул подчеркнула, что её не напугать.

21 апреля в Москве прошёл съезд оппозиционных депутатов из Молдавии, выступающих за добрососедские отношения с Россией и вступление в ЕАЭС.

Представители оппозиции Молдавии подписали в Москве соглашение о создании политического блока «Победа».

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