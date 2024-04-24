Губерниев: Бобровский доказывает, что он один из лучших вратарей в истории мирового хоккея

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о сейве вратаря «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Сергей Бобровский этим спасением доказывает, что по-прежнему один из лучших вратарей в истории мирового хоккея. Он суперзвезда, по-настоящему гениальный вратарь», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Комментатор также добавил, что с уважением относится к российскому вратарю. По его словам, спасение Бобровского останется в хоккее навсегда.

«Хороший вратарь отличается тем, что, когда весь мировой взгляд прикован к нему, он играет настолько гениально, что это остаётся на десятилетия, если не на века», — сказал Губерниев.

Вратарь «Флориды» отразил бросок защитника «Тампы» Мэтта Дамбы по пустым воротам. Бобровский в невероятном прыжке спиной к площадке отбил шайбу левой рукой.

Встреча в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» завершилась со счётом 3:2 в овертайме. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Пантерз». Третий матч состоится в Тампе 26 апреля. Начало — в 02:00 мск.

Ранее «Флорида» поменяла фон профиля в социальной сети на фото сейва Бобровского в плей-офф.