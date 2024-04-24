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Медведев: Надаль — великий боец и игрок

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Российский теннисист Даниил Медведев назвал испанца Рафаэля Надаля великим бойцом.
Медведев: Надаль — великий боец и игрок
  • Gettyimages.ru
  • © Europa Press Sports

«Надаль — великий боец и великий игрок. Мы много говорим о его борьбе, а также о его невероятном таланте, и я уверен, что, когда Рафа завершит карьеру, он будет скучать по теннису», — приводит слова Медведева Punto de Break.

За свою карьеру Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции 14 раз и завоевал в общей сложности 22 титула Большого шлема. 

Надаль вернулся на корт после травмы в декабре 2023 года. Он перенёс артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы. 

Ранее Джокович заявил, что надеется ещё сыграть против Надаля до завершения карьеры.

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