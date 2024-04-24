Медведев: Надаль — великий боец и игрок

Российский теннисист Даниил Медведев назвал испанца Рафаэля Надаля великим бойцом.

«Надаль — великий боец и великий игрок. Мы много говорим о его борьбе, а также о его невероятном таланте, и я уверен, что, когда Рафа завершит карьеру, он будет скучать по теннису», — приводит слова Медведева Punto de Break.

За свою карьеру Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции 14 раз и завоевал в общей сложности 22 титула Большого шлема.

Надаль вернулся на корт после травмы в декабре 2023 года. Он перенёс артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы.

Ранее Джокович заявил, что надеется ещё сыграть против Надаля до завершения карьеры.