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Джокович обыграл де Минаура и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло

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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович победил австралийца Алекса де Минаура и вышел в полуфинальный раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
Джокович обыграл де Минаура и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло
  • AP
  • © Andy Wong

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:4. 

Джокович дважды подавал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11, в то время как де Минаур сделал три эйса, четыре двойные ошибки и трижды реализовывал брейк-пойнт.

За выход в финал Джокович поборется с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) — Уго Умбер (Франция).

Ранее Хачанов проиграл Циципасу в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

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