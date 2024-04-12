Джокович обыграл де Минаура и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович победил австралийца Алекса де Минаура и вышел в полуфинальный раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Джокович дважды подавал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11, в то время как де Минаур сделал три эйса, четыре двойные ошибки и трижды реализовывал брейк-пойнт.

За выход в финал Джокович поборется с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия) — Уго Умбер (Франция).

Ранее Хачанов проиграл Циципасу в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.