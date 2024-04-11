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Замминистра спорта РФ: Игры дружбы не нарушают чьи-то права, МОК защищает свои активы

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Заместитель министра спорта России Алексей Морозов высказался о реакции мирового сообщества на Игры дружбы.
Замминистра спорта РФ: Игры дружбы не нарушают чьи-то права, МОК защищает свои активы
  • РИА Новости

«Игры дружбы проводятся международной организацией на основе приглашения спортсменов к участию. Я не думаю, что здесь нарушаются чьи‑то права. МОК реагирует, видимо, защищая свои активы. Всё должно свестись к правовому полю», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».

В разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) глава МОК Томас Бах согласился на предложение произнести «молитву» за предотвращение проведения в России Игр дружбы.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве.

Ранее сообщалось, что Карякин считает, что Бах в разговоре с пранкерами показал, как сильно ненавидит Россию.

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