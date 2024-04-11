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Карякин: Бах в разговоре с пранкерами показал, как сильно ненавидит Россию

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Шахматист Сергей Карякин считает, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в разговоре с пранкерами показал, как сильно ненавидит Россию.
Карякин: Бах в разговоре с пранкерами показал, как сильно ненавидит Россию
  • Gettyimages.ru

«Для него Россия изначально во всём виновата, поэтому какие бы турниры мы ни проводили, этому нужно противодействовать. История с розыгрышем отлично показала, как сильно он ненавидит Россию», — приводит слова Карякина РИА Новости.

В разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) Бах согласился на предложение произнести «молитву» за предотвращение проведения в России Игр дружбы.

Ранее Татьяна Тарасова предположила, что Бах сошёл с ума.

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