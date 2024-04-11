Тарасова — о молитве Баха за отмену Игр дружбы: он, наверное, сошёл с ума

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова после публикации разговора главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха с пранкерами предположила, что он сошёл с ума.

«Я не видела этого видео, но если это действительно так, то он, наверное, сошёл с ума. В здравом уме и светлой памяти такого сделать нельзя», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

В разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) Бах согласился на предложение произнести «молитву» за предотвращение проведения в России Игр дружбы.

Ранее сообщалось, что Журова считает, что МОК должен уволить сотрудников пресс-службы после разговора Баха с пранкерами.