Журова считает, что МОК уволит сотрудников пресс-службы после разговора Баха с пранкерами

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен уволить сотрудников пресс-службы после разговора главы организации Томаса Баха с пранкерами.

«Они уволят свою пресс службу, другого тут предположить нельзя. Ничего особенного не говорили, кроме этой молитвы. Но пока видео не вышло, они поняли, что их разыграли, они это предвосхищали и сделали определённые заявления. А эта клятва или молитва — тут вопрос к организации и их подчиненным, кому они молились? Понимаю, что выглядит позорно и то, что можно развести людей такого уровня», — приводит слова Журовой ТАСС.

В разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) Бах согласился на предложение произнести «молитву» за предотвращение проведения в России Игр дружбы.

Ранее Бах заявил, что российские спортсмены хотят приехать на Олимпиаду в Париж.