RT в Telegram
Подпишись

Журова считает, что МОК уволит сотрудников пресс-службы после разговора Баха с пранкерами

Короткая ссылка
Депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен уволить сотрудников пресс-службы после разговора главы организации Томаса Баха с пранкерами.
Журова считает, что МОК уволит сотрудников пресс-службы после разговора Баха с пранкерами
  • РИА Новости

«Они уволят свою пресс службу, другого тут предположить нельзя. Ничего особенного не говорили, кроме этой молитвы. Но пока видео не вышло, они поняли, что их разыграли, они это предвосхищали и сделали определённые заявления. А эта клятва или молитва — тут вопрос к организации и их подчиненным, кому они молились? Понимаю, что выглядит позорно и то, что можно развести людей такого уровня», — приводит слова Журовой ТАСС.

В разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) Бах согласился на предложение произнести «молитву» за предотвращение проведения в России Игр дружбы.

Ранее Бах заявил, что российские спортсмены хотят приехать на Олимпиаду в Париж.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить