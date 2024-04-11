Журова считает, что МОК уволит сотрудников пресс-службы после разговора Баха с пранкерами
- РИА Новости
«Они уволят свою пресс службу, другого тут предположить нельзя. Ничего особенного не говорили, кроме этой молитвы. Но пока видео не вышло, они поняли, что их разыграли, они это предвосхищали и сделали определённые заявления. А эта клятва или молитва — тут вопрос к организации и их подчиненным, кому они молились? Понимаю, что выглядит позорно и то, что можно развести людей такого уровня», — приводит слова Журовой ТАСС.
В разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) Бах согласился на предложение произнести «молитву» за предотвращение проведения в России Игр дружбы.
Ранее Бах заявил, что российские спортсмены хотят приехать на Олимпиаду в Париж.