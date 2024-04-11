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Бах заявил, что российские спортсмены хотят приехать на Олимпиаду в Париж

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил пранкерам, что российские атлеты хотят приехать на Игры в Париж.
Бах заявил, что российские спортсмены хотят приехать на Олимпиаду в Париж
  • AP

«На Олимпийских играх в Барселоне в 1992 году применялась точно такая же система для спортсменов из Югославии. Это применялось и в других случаях. Вы увидите спортсменов — они хотят приехать», — сказал Бах в шоу пранкеров Вована и Лексуса.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

19 марта стало известно, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее Бах согласился на предложение пранкеров помолиться за предотвращение Игр дружбы.

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