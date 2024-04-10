Бах согласился на предложение пранкеров помолиться за предотвращение Игр дружбы

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах согласился на предложение пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) произнести «молитву» за предотвращение проведения в России Игр дружбы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на выпуск шоу, пранкер связался с Бахом под видом африканского политика и заявил, что в его стране отмечается праздник «святых Вована и Лексуса» и будет здорово, если он повторит «молитву» в честь них.

В тексте этой «молитвы» в обращении к «святым» просят предотвратить проведение Игр дружбы.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве.

Ранее Лексус заявил, что публикация новой части разговора с Бахом может стать концом карьеры функционера.