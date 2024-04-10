RT в Telegram
Подпишись

Бах согласился на предложение пранкеров помолиться за предотвращение Игр дружбы

Короткая ссылка
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах согласился на предложение пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) произнести «молитву» за предотвращение проведения в России Игр дружбы.
Бах согласился на предложение пранкеров помолиться за предотвращение Игр дружбы
  • Gettyimages.ru
  • © Chung Sung-Jun

Как сообщает ТАСС со ссылкой на выпуск шоу, пранкер связался с Бахом под видом африканского политика и заявил, что в его стране отмечается праздник «святых Вована и Лексуса» и будет здорово, если он повторит «молитву» в честь них.

В тексте этой «молитвы» в обращении к «святым» просят предотвратить проведение Игр дружбы.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве.

Ранее Лексус заявил, что публикация новой части разговора с Бахом может стать концом карьеры функционера. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить