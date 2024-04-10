Бах согласился на предложение пранкеров помолиться за предотвращение Игр дружбы
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на выпуск шоу, пранкер связался с Бахом под видом африканского политика и заявил, что в его стране отмечается праздник «святых Вована и Лексуса» и будет здорово, если он повторит «молитву» в честь них.
В тексте этой «молитвы» в обращении к «святым» просят предотвратить проведение Игр дружбы.
Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве.
Ранее Лексус заявил, что публикация новой части разговора с Бахом может стать концом карьеры функционера.