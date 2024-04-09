Пранкер Лексус: публикация новой части разговора с Бахом может стать концом его карьеры
Пранкер Лексус анонсировал публикацию продолжения разговора с главой МОК
- AFP
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Столяров отметил, что по итогам опубликованных заявлений функционера ожидается «смешной конец», а возможно, конец «даже карьеры» чиновника.
«Он прилагает все усилия, чтобы эти материалы не публиковались на Западе. Ему очень бы не хотелось, чтобы это туда попало. Думаю, это проплачивается его пресс‑службой», — сказал пранкер в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что Бах пообщался с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. В разговоре с ними он заявил, что организация просила украинцев следить за россиянами в интернете.
Ранее в Госдуме призвали Баха подать в отставку после разговора с пранкерами.