Пранкер Лексус: публикация новой части разговора с Бахом может стать концом его карьеры

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) заявил о том, что в среду, 10 апреля, будет опубликована новая часть разговора с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

Столяров отметил, что по итогам опубликованных заявлений функционера ожидается «смешной конец», а возможно, конец «даже карьеры» чиновника.

«Он прилагает все усилия, чтобы эти материалы не публиковались на Западе. Ему очень бы не хотелось, чтобы это туда попало. Думаю, это проплачивается его пресс‑службой», — сказал пранкер в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Бах пообщался с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. В разговоре с ними он заявил, что организация просила украинцев следить за россиянами в интернете.

Ранее в Госдуме призвали Баха подать в отставку после разговора с пранкерами.