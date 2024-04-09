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Пранкер Лексус: публикация новой части разговора с Бахом может стать концом его карьеры

Пранкер Лексус анонсировал публикацию продолжения разговора с главой МОК

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Пранкер Алексей Столяров (Лексус) заявил о том, что в среду, 10 апреля, будет опубликована новая часть разговора с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.
Пранкер Лексус: публикация новой части разговора с Бахом может стать концом его карьеры
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

Столяров отметил, что по итогам опубликованных заявлений функционера ожидается «смешной конец», а возможно, конец «даже карьеры» чиновника.

«Он прилагает все усилия, чтобы эти материалы не публиковались на Западе. Ему очень бы не хотелось, чтобы это туда попало. Думаю, это проплачивается его пресс‑службой», — сказал пранкер в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Бах пообщался с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. В разговоре с ними он заявил, что организация просила украинцев следить за россиянами в интернете.

Ранее в Госдуме призвали Баха подать в отставку после разговора с пранкерами.

 

 

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