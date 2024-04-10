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Попырин — о победе над Рублёвым на «Мастерсе» в Монте-Карло: прекрасный матч

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Австралийский теннисист Алексей Попырин прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым.
Попырин — о победе над Рублёвым на «Мастерсе» в Монте-Карло: прекрасный матч
  • Gettyimages.ru

«Я получаю удовольствие от турнира. Комфортно чувствую себя на этом покрытии. Я обыгрывал теннисистов, которые были в форме. Сейчас победил действующего чемпиона, уверенного в себе. Прекрасный матч. Я старался не дать Андрею войти в ритм. Думаю, это отлично сработало», — сказал Попырин после матча.

Россиянин уступил австралийцу Алексею Попырину со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут.

В следующем круге Попырин сыграет с победителем встречи Алекс де Минор (Австралия) — Таллон Грикспор (Нидерланды).

Ранее Сафиуллин проиграл Джоковичу во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

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