Трусова: я выбрала для своей квартиры более тёмный дизайн, который меня характеризует
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- © Alexey Belkin/Business Online
«И да, вы угадали, я выбрала более тёмный дизайн, мне кажется, что этот интерьер идеально характеризует меня», — написала Трусова в соцсетях.
Напомним, что фигуристка на Олимпийских играх — 2022 в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой в борьбе за золото и стала второй.
Ранее Трусова назвала олимпийское серебро самой ценной медалью за карьеру.