Трусова: я выбрала для своей квартиры более тёмный дизайн, который меня характеризует

Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала о дизайне своей квартиры.

«И да, вы угадали, я выбрала более тёмный дизайн, мне кажется, что этот интерьер идеально характеризует меня», — написала Трусова в соцсетях.

Напомним, что фигуристка на Олимпийских играх — 2022 в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой в борьбе за золото и стала второй.

Ранее Трусова назвала олимпийское серебро самой ценной медалью за карьеру.