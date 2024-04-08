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Трусова: я выбрала для своей квартиры более тёмный дизайн, который меня характеризует

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Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала о дизайне своей квартиры.
Трусова: я выбрала для своей квартиры более тёмный дизайн, который меня характеризует
  • globallookpress.com
  • © Alexey Belkin/Business Online

«И да, вы угадали, я выбрала более тёмный дизайн, мне кажется, что этот интерьер идеально характеризует меня», — написала Трусова в соцсетях.

Напомним, что фигуристка на Олимпийских играх — 2022 в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой в борьбе за золото и стала второй.

Ранее Трусова назвала олимпийское серебро самой ценной медалью за карьеру.

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