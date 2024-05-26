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Шоколад и печенье названы самыми популярными у россиян сладостями

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Анастасия Румянцева
Специалисты платформы фискальных данных «Такском» выяснили, что в апреле 2024 года кондитерские изделия купили более 81 млн раз. Согласно данным, которые есть в распоряжении RT, наиболее популярным товаром оказались шоколадные плитки (продано более 15 млн штук), далее идёт категория «Печенье» (продано более 14 млн упаковок).
Шоколад и печенье названы самыми популярными у россиян сладостями
  • Gettyimages.ru

В топ наиболее популярных кондитерских товаров среди покупателей вошли конфеты (более 10 млн упаковок), пирожные (более 7,5 млн упаковок), торты (более 7 млн штук), вафли (более 4,3 млн упаковок), круассаны (более 4 млн упаковок), рулеты (более 3 млн штук) и кексы (более 2 млн упаковок).

Всего было проанализировано свыше 56 млрд кассовых чеков.

Ранее специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс шашлыка.

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