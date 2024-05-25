Подразделениями группировки войск «Центр»: ВС РФ освободили в ДНР населённый пункт Архангельское

Подразделения Южной группировки войск освободили населённый пункт Архангельское (ДНР), сообщили в Минобороны РФ. При этом подразделения группировки войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника, Западная группировка заняла более выгодные рубежи, подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Общие потери ВСУ в течение суток составили до 1485 военнослужащих. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение пункту временной дислокации иностранных наёмников.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных боевых действий освободили населённый пункт Архангельское (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

Отметим, что в период с 18 по 24 мая российские войска освободили в ДНР три населённых пункта: Белогоровку, Клещеевку и Андреевку (ДНР).

Также было нанесено поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 241-й бригады теробороны в районах н. п. Новосёловка Первая, Яснобродовка, Зелёное Поле, Торецк и Константиновка (ДНР). Отражены три контратаки штурмовых групп 142-й, 144-й пехотных, 47-й механизированной бригад ВСУ возле н. п. Шумы, Нетайлово и Соловьёво (ДНР).

Потери противника составили до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм гаубица Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30, а также 105-мм гаубица М102 производства США.

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Наряду с этим подразделениями группировки войск «Север» продолжается продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ вблизи н. п. Юрченково и Бакшеевка (Харьковская область), отражены две контратаки неподалёку от н. п. Волчанск и Глубокое (Харьковская область).

Потери ВСУ за сутки составили до 220 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм пушка МТ-12 «Рапира», а также боевые машины РСЗО Vampire чешского производства и «Град».

В свою очередь, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 241-й бригады территориальной обороны в районе н. п. Степовая Новосёловка (Харьковская область).

ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также 122-мм гаубица Д-30.

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Кроме того, подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 116-й бригады теробороны возле н. п. Острое и Константиновка (ДНР).

Противник потерял более 475 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица Д-20, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожено два склада с боеприпасами ВСУ.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 116-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны вблизи н. п. Антоновка, Водяное, Сторожевое (ДНР) и Гуляйполе (Запорожская область). Также была отражена атака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ возле Владимировки (ДНР).

ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, пять автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

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Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны вблизи н. п. Тягинка (Херсонская область) и острова Борщевого.

Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, а также 152-мм гаубица Д-20.

В то же время оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наёмников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах.

Средствами ПВО сбиты 25 беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба HAMMER производства Франции, а также три противорадиолокационные ракеты HARM производства США.