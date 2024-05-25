МО России: ВСУ в Харьковской области потеряли до 210 военных и две бронемашины

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации.

Об этом информирует Министерство обороны России.

Отмечается, что российские военные заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 241-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Степовая Новосёловка Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — сказано в сообщении.

Кроме того, в Минобороны России заявили, что подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных боевых действий освободили населённый пункт Архангельское в ДНР.