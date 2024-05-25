RT в Telegram
Подпишись

МО России: ВСУ в Харьковской области потеряли до 210 военных и две бронемашины

Короткая ссылка
Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации.
МО России: ВСУ в Харьковской области потеряли до 210 военных и две бронемашины
  • © AP Photo / Alastair Grant

Об этом информирует Министерство обороны России.

Отмечается, что российские военные заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 241-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Степовая Новосёловка Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — сказано в сообщении.

Кроме того, в Минобороны России заявили, что подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных боевых действий освободили населённый пункт Архангельское в ДНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить