МО России: ВСУ в Харьковской области потеряли до 210 военных и две бронемашины
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Об этом информирует Министерство обороны России.
Отмечается, что российские военные заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 241-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Степовая Новосёловка Харьковской области.
«ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — сказано в сообщении.
Кроме того, в Минобороны России заявили, что подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных боевых действий освободили населённый пункт Архангельское в ДНР.