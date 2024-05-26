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МО: ВС России эвакуировали мирных жителей Волчанска в Харьковской области

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Военнослужащие группировки российских войск «Север» организовали эвакуацию мирных жителей Волчанска в Харьковской области, а также оказали им медицинскую помощь.

Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

«Военнослужащие группировки войск «Север» эвакуировали из-под обстрелов ВСУ мирных жителей Волчанска», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что военнослужащие ВСУ при отступлении наносят удары по жилым домам. Под одним из них оказались двое жителей Волчанска. Их госпитализировали.

Ранее стало известно, что российская армия контролирует более 50% территории города Волчанска в Харьковской области.

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