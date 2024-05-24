Водолацкий: город Волчанск в Харьковской области освобождён более чем на 50%
Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
«После огненной завесы, которую устроили наши подразделения на южной части Волчанска, то территория (под контролем России — RT.) стала больше, уже за 50%», — цитирует депутата ТАСС.
Ранее Вооружённые силы России освободили Андреевку в ДНР.
Также британский эксперт Александр Меркурис заявил, что украинские военные покидают всю территорию возле Клещеевки и Андреевки в Донецкой Народной Республике.