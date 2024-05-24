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Водолацкий: город Волчанск в Харьковской области освобождён более чем на 50%

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Более 50% территории города Волчанска в Харьковской области находится под контролем российских сил.

Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«После огненной завесы, которую устроили наши подразделения на южной части Волчанска, то территория (под контролем России — RT.) стала больше, уже за 50%», — цитирует депутата ТАСС.

Ранее Вооружённые силы России освободили Андреевку в ДНР.

Также британский эксперт Александр Меркурис заявил, что украинские военные покидают всю территорию возле Клещеевки и Андреевки в Донецкой Народной Республике.

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