Меркурис: украинцы покидают всю территорию в районе Клещеевки и Андреевки

Британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube заявил, что украинские военные покидают всю территорию возле Клещеевки и Андреевки в Донецкой Народной Республике.

Он отметил, что российские войска уничтожили все линии обороны украинцев в этом районе.

«Они (Россия. — RT) полностью контролируют Клещеевку, и есть сообщения о том, что все линии украинской обороны в этом районе теперь полностью и безвозвратно уничтожены», — отметил он.

Меркурис подчеркнул, что все украинские силы в этом районе в настоящее время отведены на запад от канала Северский Донец, в связи с чем территория в несколько десятков квадратных километров уже вскоре «перейдёт под контроль России».

Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные освободили Клещеевку в ДНР.