RT в Telegram
Подпишись

Меркурис: украинцы покидают всю территорию в районе Клещеевки и Андреевки

Короткая ссылка
Британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube заявил, что украинские военные покидают всю территорию возле Клещеевки и Андреевки в Донецкой Народной Республике.
Меркурис: украинцы покидают всю территорию в районе Клещеевки и Андреевки
  • AFP
  • © Genya SAVILOV

Он отметил, что российские войска уничтожили все линии обороны украинцев в этом районе.

«Они (Россия. — RT) полностью контролируют Клещеевку, и есть сообщения о том, что все линии украинской обороны в этом районе теперь полностью и безвозвратно уничтожены», — отметил он.

Меркурис подчеркнул, что все украинские силы в этом районе в настоящее время отведены на запад от канала Северский Донец, в связи с чем территория в несколько десятков квадратных километров уже вскоре «перейдёт под контроль России».

Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные освободили Клещеевку в ДНР

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить