Вооружённые силы России освободили Андреевку в ДНР, сообщает российское Министерство обороны.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населённый пункт Андреевка Донецкой Народной Республики, а также улучшили положение по переднему краю», — говорится в сводке министерства.

Военные также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Константиновки, Раздоловки и Часова Яра.

21 мая стало известно, что уссурийские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в районе Андреевки и Курдюмовки в Донбассе.