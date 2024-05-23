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Вооружённые силы России освободили Андреевку в ДНР

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Вооружённые силы России освободили Андреевку в ДНР, сообщает российское Министерство обороны.
Вооружённые силы России освободили Андреевку в ДНР
  • РИА Новости

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населённый пункт Андреевка Донецкой Народной Республики, а также улучшили положение по переднему краю», — говорится в сводке министерства.

Военные также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Константиновки, Раздоловки и Часова Яра.

21 мая стало известно, что уссурийские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ в районе Андреевки и Курдюмовки в Донбассе.

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