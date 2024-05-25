«Ангел-хранитель меня спас»: как подписчики RT помогают пострадавшим от обстрелов ВСУ белгородцам

RT продолжает помогать жителям Белгородской области, территория которой подвергается ежедневным обстрелам ВСУ. Благодаря пожертвованиям наших подписчиков и читателей 348 белгородских семей смогли оплатить съём жилья, купить продукты и лекарства. О тех, кому уже удалось помочь и кто ещё нуждается в помощи, — в материале RT.

Военнослужащий из Белгорода Алексей Задерин говорит, что у него «очень хороший ангел-хранитель», который за последние полтора года уже трижды спасал его от гибели. Дважды мужчине удалось выжить во время службы в зоне СВО и один раз — во время обстрела родного города со стороны украинских формирований.

Алексея мобилизовали в армию 23 сентября 2022 года.

«Мысли прятаться [от мобилизации] у меня не было никакой — мы живём в Белгороде и всё понимаем, нас уже тогда обстреливали. К родителям заехал, сказал, что ухожу», — вспоминает Алексей.

В армии он стал артиллеристом, работал в том числе с самоходной пушкой 2С5 «Гиацинт». С февраля прошлого года Алексей также начал выполнять задачи корректировщика, пользуясь беспилотниками.

«Был момент, когда у меня коптер упал на минное поле, а в это время наши штурмуют, то есть мне нельзя прекращать корректировку. И вот я побежал за своим коптером: сбегал по минному полю туда-обратно и продолжил корректировать по вражескому миномёту. Повезло, что не подорвался», — вспоминает Алексей. За это военнослужащего наградили медалью «За отвагу».

28 августа 2023 года он вместе с сослуживцами проводил разведку в лесополосе. Группу выследил вражеский беспилотник и скинул ВОГ (выстрел осколочный гранатомётный). Алексей шёл впереди группы.

«Ребятам осколками посекло плечи, ноги. Мне тоже в ноги прилетело, я больше не смог идти, стал ползти. Ребята оперативно подбежали, наложили жгуты, вкололи обезбол. Мне повезло, что недалеко был наш «Урал»: меня закинули в кузов и отвезли к медикам. Там же вокруг поля, мог бы в ожидании эвакуации день-два пролежать», — говорит Алексей.

Анастасия Задерина узнала о тяжёлом ранении Алексея в годовщину их свадьбы

© Из личного архива

Мужчина не сразу понял, что получил серьёзные ранения, и сначала думал, что скоро вернётся в строй: «Я сознание не потерял, пацаны курить давали. Но когда мне отрезали ногу, вот тогда я понял последствия».

Осколки гранаты попали Алексею в правую руку и обе ноги. Одну из них пришлось ампутировать уже в полевом госпитале. Пока мужчину эвакуировали в больницу в Белгороде, сослуживцы связались с его женой и сообщили о ранении. В этот день супруги должны были праздновать годовщину свадьбы.

«Потом уже я сам смог ей дозвониться, говорю: «Меня ранило, привези мне шлёпки». Из Белгорода бортом отправили в Питер. Там врачи смогли собрать вторую ногу: кожу наращивали, брали лоскуты, мясо. Понятно, что нога некрасивая, толстая, но я на неё могу теперь наступать. Хорошо собрали врачи, молодцы», — рассказывает боец.

На спасённой ноге сейчас стоит аппарат Илизарова, который вытягивает её: в результате операций конечность стала короче.

«От Минобороны как военнослужащему мне дали протез, всё отлично. Сначала было тяжело на нём ходить: опирался на протез на пять-десять секунд, потом на ходунках, потом на костылях, с палочкой. Долго, трудно. Лежишь, думаешь: «Сейчас бы встал и побежал». Но ни фига, организм человеческий по-другому устроен», — говорит Алексей.

После ранения ему присвоили первую группу инвалидности и категорию Д — «не годен к военной службе» (все подтверждающие документы есть в распоряжении RT). По его словам, в воинской части сообщили, что необходимо написать рапорт на увольнение.

«После этого лечить меня будут только в гражданских медучреждениях. Но у меня ещё не решены проблемы с правой рукой: несколько пальцев не двигаются. То есть тут тоже нужна операция», — говорит мужчина.

После реабилитации Алексей вернулся в родной Белгород в дом на улице Щорса.

12 мая во время обстрела со стороны ВСУ в десятиэтажное здание попали обломки сбитой ракеты. В результате третий подъезд дома обрушился: 17 человек погибли, больше 25 были ранены, больше 100 жителей лишились своих квартир.

Алексей Задерин учится ходить после операций.

«У нас прилёты часто, знаем, что ПВО работает. В этот раз казалось, что всё как всегда. Бах — а потом свет погас. В окна стали смотреть: задымлённость, пыль в воздухе. Думал, что машины горят, попросил жену пойти отогнать, потому что сам ещё плохо передвигаюсь. Она выходит, звонит и говорит, что части нашего дома нет. Там уже мужчины побежали помогать: откапывать, машины толкать. Кстати, в Белгороде так и есть: коллективно все помогают сразу. Получается, это был третий раз, когда мой ангел-хранитель меня спас».

Алексей и Анастасия жили в восьмом подъезде дома, но, как и все жильцы, сейчас вынуждены искать временное жильё. Супруги уехали в Воронеж и пытались найти квартиру на месяц: в течение этого времени специалисты должны провести экспертизу разрушенного дома, чтобы понять, необходимо ли его сносить.

Проект RT «Дальше действовать будем мы» оказал материальную поддержку семье военнослужащего, после чего супруги смогли снять в Воронеже квартиру.

«Маме страшно переезжать»

Благодаря подписчикам RT, которые пожертвовали средства в поддержку белгородцев, удалось помочь и 72-летней Наталье Невенгловской, которая жила во втором подъезде разрушенного дома. Во время обрушения пенсионерка была в квартире одна, говорит её дочь Наталья.

«Мама услышала взрыв, а потом шум в общем коридоре. В тамбуре была женщина в крови, соседка кричала, что нужно всем выбираться на улицу. Мама выскочила на стрессе без всего: ни телефон, ни документы не взяла. Когда мы узнали о случившемся, два часа не могли до неё дозвониться. Увидели её, уже когда смогли приехать к дому», — рассказала собеседница.

Наталья Невенгловская с дочерью

© Из личного архива

По словам Натальи, её мама тяжело справляется с пережитым стрессом. Женщина сильно нервничает и очень плохо спит. У пенсионерки есть сердечные заболевания, но все лекарства семье пришлось покупать заново: они остались в квартире, куда родные подняться не могут из-за угрозы обрушения.

«Мы с мамой были прописаны в этой квартире, поэтому мне прислали 10 тыс. рублей от властей как гумпомощь. Маме ещё не приходила выплата, хотя она написала заявление раньше, чем я», — говорит девушка.

Сейчас её мама живёт в квартире у знакомых, сама Наталья уже ищет для неё новую съёмную квартиру.

«Мама сначала сопротивлялась, не хотела уезжать из города: мол, у меня тут дача, друзья, помидоры свои. Ей, как пожилому человеку, страшно переезжать, но всё же очень опасно здесь оставаться», — говорит Наталья.

Проект «Дальше действовать будем мы» перевёл семье деньги на покупку лекарств, а также на аренду квартиры.

Ранее RT писал, что более 100 жильцов дома обратились к белгородским властям с просьбой компенсировать им потерянные квартиры. RT направил официальные запросы в администрацию региона и администрацию Белгорода с просьбой прокомментировать, на какую помощь могут рассчитывать жильцы пострадавшего дома и планируют ли власти обеспечить жильём горожан, потерявших квартиры и имущество. На момент публикации материала ответ в редакцию не поступил.

«Мы сильно устали»

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что большинство жильцов пострадавшего дома уехали жить к родственникам. Люди, у которых нет возможности арендовать жильё или жить у родных, вынуждены оставаться в пунктах временного размещения, организованных в Белгороде.

Сюда приезжают и жители области, которые хотят уехать подальше от границы из-под постоянных обстрелов ВСУ. Так, Ольга приехала в ПВР с двумя дочками из села Муром Шебекинского городского округа, которое подвергается обстрелам в том числе с помощью дронов-камикадзе.

Ольга с дочками хотела бы уехать из-под обстрелов

© Из личного архива

«В Муроме обстановка очень напряжённая: постоянно летают беспилотники, скидывают гранаты на мирных. Много и очень страшно, есть прилёты. В селе мы жили в частном доме. 9 мая приехали в Белгород с дочками, младшей — семь лет, старшей — 16 лет», — говорит Ольга.

Семья уезжает из Мурома уже второй раз. Осенью 2022 года они на время переехали в Шебекино. Но сейчас неспокойно и там, поэтому Ольга решила поселиться на время в ПВР. По её словам, здесь её с дочерьми приняли хорошо, но женщина хотела бы уехать из зоны обстрелов, потому что она и её родные устали от постоянного чувства опасности.

«В ПВР хоть и хорошие условия, но морально сложно, мы сильно устали: засыпаем под сирены (ракетной опасности. — RT) и просыпаемся снова под них. С младшей дочкой в ПВР занимаются психологи, для детей есть развлечения, игры. Старшая вся в учёбе, скоро у неё экзамены в колледже. Ей сейчас очень нужен компьютер: старый сломался, но новый я пока купить не смогу. Всё-таки мы бы хотели уехать из Белгорода, потому что и тут опасно», — говорит она.

В Муроме у неё остались 64-летняя мама и отчим. Ольга хочет уговорить их уехать вместе с ней и внучками. Пока мать Ольги не соглашается: боится оставить дом и огород. Если семья всё же сможет воссоединиться и уехать из Белгорода, проект «Дальше действовать будем мы» поможет им снять двухкомнатную квартиру. Если же старшие родственники останутся в Муроме, RT окажет поддержку Ольге и её дочерям.