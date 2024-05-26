Взрыв прогремел в Хмельницкой области Украины
Взрыв раздался в Хмельницкой области, расположенной на западе Украины. Информацию об этом предоставило украинское издание «Общественное».
Какие-либо подробности в сообщении не приводятся. Известно, что на всей территории Украины действует режим предупреждения об угрозе с воздуха.
Ранее сообщалось о взрывах, которые прогремели в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне.
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