Взрыв прогремел в Хмельницкой области Украины

Взрыв раздался в Хмельницкой области, расположенной на западе Украины. Информацию об этом предоставило украинское издание «Общественное».

Какие-либо подробности в сообщении не приводятся. Известно, что на всей территории Украины действует режим предупреждения об угрозе с воздуха.

Ранее сообщалось о взрывах, которые прогремели в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне.