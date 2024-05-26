Взрывы прогремели в Хмельницкой и Киевской областях Украины
Взрыв прогремел в Киевской области Украины на фоне воздушной тревоги
Взрывы прогремели в ночь на 26 мая в Хмельницкой и Киевской областях Украины. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».
Какие-либо подробности в сообщении не приводятся. Известно, что ранее в Хмельницкой области уже сообщали о взрывах.
Также поступала информация о взрывах в Житомирской области, расположенной на северо-западе Украины.
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